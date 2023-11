Formado em 2022 na Instituição, Afonso Sales conta um pouco das suas experiências no universo jurídico e que foi aprovado pelo exame da OAB antes de concluir a graduação

A Unifev orgulha-se em acompanhar o sucesso alcançado por seus egressos. As histórias dessas conquistas servem como importantes indicadores para certificar a excelência do ensino praticado pela Instituição.

O ex-aluno de Direito de 29 anos, Afonso Luis do Santos Sales, recém-formado em 2022, tem se destacado na área de direito empresarial, mais especificamente no ramo do mercado financeiro. Isso porque Sales foi aprovado no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), antes mesmo de concluir o curso.

“A estrutura e a qualidade da Unifev me prepararam para viver aquele momento, foi uma grande conquista. Fiz a segunda fase da OAB em direito civil, cuja experiência do estágio que havia realizado no início da faculdade, associada às aulas da Unifev me deram bagagem e confiança para estudar e conseguir a aprovação no XXXIV Exame da Ordem ainda no 9º período da graduação”, comemora.

Um início de trajetória marcado pela força de vontade e comprometimento foram reforçados pelas experiências disponibilizadas pela Instituição, dentre elas um estágio em escritório de advocacia por meio de convênio firmado pelo Uniestágio, além de uma prática jurídica baseada no compromisso ético-profissional. “A graduação nos possibilitou uma formação dinâmica e ampla, em detrimento de corpo docente composto por mestres e doutores, que nos proporcionou uma visão humanística e social no mundo jurídico”.

“O sucesso dos nossos egressos é reflexo do nível do ensino praticado na Unifev, o que nos motiva a trabalhar incansavelmente dia a dia. Seguimos aperfeiçoando os programas e serviços para oferecer aos nossos alunos os instrumentos necessários para que se tornem profissionais de excelência”, destaca o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.

O êxito de uma Instituição de Ensino Superior se traduz nas realizações de seus egressos. Parabéns, Afonso!