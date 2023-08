Egresso da UNIFEV assume presidência do Crea-SP

Mamede Abou Dehn Júnior se formou em Engenharia Civil pela Instituição em 2017; atualmente ocupa o cargo de presidente interino do Crea-SP

No contínuo compromisso com a excelência educacional e o desenvolvimento de profissionais preparados para os desafios do mercado de trabalho, a Unifev tem a honra de celebrar mais um egresso que alcançou destaque na sua área de atuação.

O ex-aluno Mamede Abou Dehn Júnior, formado em Engenharia Civil pela Instituição em 2017, está se destacando como um profissional exemplar na área. Sua trajetória inspiradora desde a graduação até os dias atuais é um testemunho do comprometimento e dedicação que a Unifev busca instilar em seus estudantes.

“Eu sempre trabalhei na área de construção civil e quando voltei pra Votuporanga, já formado em engenharia de produção, tive a oportunidade de trabalhar em uma loteadora na aprovação de projetos quando um amigo sugeriu que eu fizesse Engenharia Civil. Lembro como se fosse hoje, ele me colocou no carro, fomos até a Unifev e fizemos minha matrícula. Ainda durante o curso, eu consegui trabalho em uma grande construtora, onde tive a oportunidade de ajudar na construção de mais 2 mil casas em Votuporanga”.

“Cursar engenharia civil foi a melhor coisa que eu fiz, porque a graduação me deu a capacidade de entender diversos processos que eu não conhecia. Saí dessa construtora e fui para o Crea, onde comecei trabalhando com design e obras de interiores. Isso tudo fez com que hoje a minha atuação profissional fosse do jeito que é, e foi a Unifev que fez isso por mim”.

Com uma sólida base acadêmica e postura proativa, Mamede assumiu recentemente a presidência interina do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP), maior conselho profissional da América Latina, sendo o primeiro representante da região de Votuporanga a ocupar essa importante função. Seu trabalho exemplar demonstra não apenas habilidades técnicas excepcionais, mas também um compromisso com os mais altos padrões éticos e profissionais.

“Fui convidado a fazer parte da Searvo em 2014 pelo nosso presidente atual, Rafael Salerno, e desde então me engajei na causa sendo vice-presidente da Searvo, depois presidente, aí me tornei coordenador de entidades já aqui em São Paulo, depois conselheiro, diretor de relações institucionais e diretor administrativo, até que neste ano fui eleito pelo plenário como vice-presidente do Crea. Tudo começou em Votuporanga, se não fosse o Rafael me convidar para a reunião da Associação dos Engenheiros eu não estaria aqui hoje”, disse.

A Unifev tem muito orgulho de contar com ex-alunos como Mamede e enxerga seu sucesso como um reflexo do compromisso contínuo em oferecer uma educação de qualidade que prepare os estudantes para os desafios do mundo real.