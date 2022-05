Tatiane de Azevedo desenvolverá a tese “Hipertensão Arterial Resistente: Síndrome Aberta, Complicada (“cum plicare”) ou Complexa (“cum plexus”)?”

A egressa do curso de Educação Física da UNIFEV Tatiane de Azevedo Rubio foi aprovada, recentemente, no programa de doutorado em Farmacologia, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A pesquisa intitulada “Hipertensão Arterial Resistente: Síndrome Aberta, Complicada (“cum plicare”) ou Complexa (“cum plexus”)?” pretende estabelecer e comparar de forma integrada as principais alterações clínicas presentes nos dois tipos da doença: Hipertensão Arterial Resistente (HAR) e Hipertensão Arterial Refratária (HARf).

“O processo seletivo foi bastante intenso, com várias fases, e ao todo foram dez meses. Quando recebi a notícia da aprovação foi um alívio. Agora, nesse início de jornada, há muito trabalho pela frente”, comemorou.

Em São José do Rio Preto, a ex-aluna é coordenadora de Pesquisa Clínica no Instituto de Cardiologia e Endocrinologia e no Ambulatório de Hipertensão Arterial Resistente do Hospital de Base, ligado à Faculdade de Medicina (FAMERP).