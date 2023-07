EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: Valentim Gentil terá novidades no sistema de iluminação pública

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Valentim Gentil preparou uma série de melhorias no sistema de iluminação pública. Os serviços receberão um investimento total de R$ 3,8 milhões, com recursos obtidos pelo município junto ao Programa FINISA (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), da Caixa Econômica Federal, e serão realizados em etapas.

A primeira delas já teve início: a modernização do sistema de iluminação em diversas ruas, avenidas e praças públicas, com substituição de lâmpadas convencionais por LED de alta eficiência.

Também será realizada a ampliação da rede de iluminação da Avenida Leonardo Guxardi e da Rua Antonio de Lima, no Jardim Itália.

Pontos estratégicos da cidade, como o Parque da Cidade (Chopplândia), o Parque Ecoturístico Municipal (Prainha) e o Recinto de Exposições, terão sua iluminação revitalizada.

As instalações elétricas da escolas EMEF Vicente Santoro, EMEI Airton de Medeiros e CEAP (Centro Educativo Amor e Paz) serão reforçadas, para instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas de aula.

O conjunto habitacional “Manoel Zacarias da Silva” terá sua própria rede de iluminação, proporcionando mais segurança e bem-estar para os futuros moradores.

Vale destacar que as melhorias serão realizadas com luminárias de LED. “Com essa tecnologia, haverá uma redução significativa no consumo de energia e a nossa cidade ainda ficará mais bonita, iluminada e segura”, destaca o prefeito Adilson Segura.

Legenda da foto: Prefeito Adilson Segura acompanha serviços de substituição de lâmpadas convencionais por LED em avenida da cidade