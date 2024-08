Educação: Votuporanga avança e fica acima da média nacional no IDEB 2023

O indicador municipal demonstra que a Educação em Votuporanga evoluiu, passando de 6.2 em 2021 para 6.8 em 2023

A Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga está comemorando a pontuação acima da média nacional no IDEB 2023 (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), o principal indicador de qualidade da educação brasileira. O indicador municipal demonstra que a Educação em Votuporanga evoluiu, passando de 6.2 em 2021 para 6.8 em 2023.

O Índice ainda aponta que a média do Município para os anos iniciais do Ensino Fundamental superou a média nacional, que ficou em 6.0. Para ser ter uma ideia, Ribeirão Preto ficou com 5.9; São José do Rio Preto, 6.4; e São Paulo Capital, 4.8.

“A elevação do IDEB de 6.2 em 2021 para 6.8 em 2023 representa um avanço substancial no desempenho educacional em Votuporanga. Este aumento reflete progressos significativos tanto na taxa de aprovação quanto no desempenho dos alunos em avaliações de aprendizagem. Este resultado é particularmente notável considerando o impacto prolongado da pandemia de COVID-19, que gerou desafios sem precedentes para o sistema educacional”, comenta o secretário da Educação, Marcelo Batista.