Educação: Processos Seletivos da Prefeitura serão realizados neste domingo na Unifev

Provas objetivas serão aplicadas no Campus Centro de manhã e à tarde; candidatos devem consultar edital para locais, horários e outros detalhes

No próximo domingo (16/6) serão aplicadas, no Campus Centro da Unifev de manhã e à tarde, as provas objetivas dos Processos Seletivos para os cargos de Professor de Educação Básica I (PEB I) e Professor de Educação Básica II – Atendimento Educacional Especializado (PEB II – AEE), que integram o edital 01/2024 e para Técnico em Educação X – Desenvolvimento Infantil II, do edital 02/2024.

Os editais de convocações foram publicados na edição extra do Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (11/6) e podem ser conferidos através do link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTA2NDc2 e a listagem completa com a homologação das inscrições contendo os dados dos candidatos pode ser consultada no site da empresa organizadora, o www.institutoindepac.org.br .

Os candidatos deverão ficar atentos quanto aos locais e horários de provas e também à abertura e fechamento dos portões. Entre os requisitos que constam no edital a serem cumpridos para a realização da prova, a presença no local deverá ser efetuada com pelo menos trinta minutos de antecedência da abertura dos portões, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha. Mais detalhes deverão ser consultados no edital.

Professor de Educação Básica I (PEB I)

A prova objetiva será realizada no bloco 5 do Campus Centro da Unifev no período da manhã. A abertura dos portões será a partir das 9h e o fechamento será às 9h15.

Professor de Educação Básica II – Atendimento Educacional Especializado (PEB II – AEE)

A prova objetiva será realizada no bloco 5 do Campus Centro da Unifev no período da tarde. A abertura dos portões será a partir das 14h e o fechamento será às 14h15.

Técnico em Educação X – Desenvolvimento Infantil II

Assim como o cargo de PEB II (AEE), a prova objetiva também será realizada no bloco 5 do Campus Centro da Unifev no período da tarde. A abertura dos portões será a partir das 14h e o fechamento será às 14h15.

A Unifev central está localizada na Rua Pernambuco, nº 4.196 (Centro).