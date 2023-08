Educação de Votuporanga conquista selo de boas práticas inclusivas

A educação de Votuporanga acaba de conquistar o selo “Todos Nós – Ninguém vai ficar para trás”, concedido pela Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas. O anúncio da certificação foi feito durante o 8º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista – CIENP, realizado na Cidade Universitária da Unifev. O evento, considerado um dos maiores de educação do interior de São Paulo, reuniu mais de dois mil participantes, entre professores, gestores, secretários e lideranças da área educacional de 100 cidades brasileiras.

Guilherme Almeida, que é autista, presidente da Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas, doutorando e mestre em educação pela Unicamp, falou sobre a importância das secretarias de educação dos municípios proporcionarem ambientes inclusivos e o quanto o assunto deve ser fomentado cada vez mais. “O debate sobre a Educação Inclusiva não atende apenas a uma necessidade pedagógica, trata-se, sobretudo, de uma necessidade política e social que não admite que a diferença seja usada como argumento para a exclusão de nenhuma criança, nenhum ser humano”, afirmou ele, que também é advogado formado pela PUC/PR. Além de Votuporanga, outras 10 secretarias municipais de educação conquistaram o selo “Todos Nós”. São elas: Monte Azul Paulista, Paranapuã, Orindiúva, Monções, Guaraci, Parisi, Dolcinópolis, Olímpia, Américo de Campos e Icém.

“Estamos felizes pela conquista do selo ‘Todos Nós’ que significa que a nossa educação é humanizada e que tem como propósito a inclusão de todos”, destaca Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista. Ao receber a certificação, a secretaria de educação é reconhecida por seu compromisso e esforços para criar um ambiente acolhedor e inclusivo, onde as pessoas autistas são respeitadas, valorizadas e com igualdade de oportunidades.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, também comemorou a certificação. “Com este selo ‘Todos Nós’, concedido pela Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas, a educação municipal mostra a importância de boas práticas inclusivas nas escolas, reafirmando o seu compromisso em proporcionar ambientes acolhedores e com humanização”, disse. Vale ressaltar que Votuporanga conta também com um projeto de natação para autistas e neste sábado (5/8) inaugura o CAPSi “Dr. Miguel Zeitune Leão” – Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, que será dedicado para cuidar da saúde mental das crianças e adolescentes da cidade, incluindo os autistas.

O tema deste ano do CIENP foi “Educação Inclusiva: afeto e aprendizagem”. O evento contou com palestras de Rossandro Klinjey, Herbet Lima e Ton Ferreira, além de mesa de reflexão com Luciana Brites, Thiago Lopes e Guilherme Almeida, e apresentação cultural com Natanael dos Santos. A programação do CIENP teve mais de 40 oficinas e minicursos realizados nos dois dias do congresso. Outra atração que foi sucesso no congresso foi o espaço com os estandes das empresas que apresentaram novidades em tecnologia e soluções de ensino. O amplo espaço contemplou ainda a feira local de artesanato, praça de alimentação com food trucks e serviços na área da saúde, oferecidos gratuitamente pela Santa Casa de Votuporanga.

A organização do 8º CIENP foi assinada pelo Arranjo de Desenvolvimento da Educação – ADE Noroeste Paulista, Associação dos Municípios da Araraquarense – AMA e Unifev. O patrocínio master foi da Soluções Moderna; apoio Itaú Social; parceiro técnico Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas; e expositores foram Unifev, DSOP, DCPC, Aprende Brasil, Griô, Universitário, Amado Maker, Thiago Lopes, Sênior Editora, Moderna, Saber, Brasil Cultural, Avance, Netbil, Altbit, SIM Inova, BenQ, Fast Idiomas, Universos Editora e Aprender Editora.