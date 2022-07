Educação de Macedônia promove formação de profissionais

Foi realizado no dia 25/07, pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Empresa NETBIL Educacional, a formação para os diretores, coordenadores pedagógicos e os professores do Ensino Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais.

Tema: Projeto Político Pedagógico e Educação Inclusiva. Formadora: Cláudia M. Souza Oliveira.

Foram 36 participantes do Curso, sendo gestores e os professores das escolas municipais CEMEI “José Marques de Toledo ” e EMEF “Felicio Luiz Pereira “.

Além do fornecimento dos Materiais Didáticos integrados nas versões impressa e digital para os alunos do Ensino Infantil e Ensino Fundamental- Anos Iniciais, a empresa oferece serviços de Assessoria Pedagógica, presencial e a distância, com Orientação e Formação Continuada para os Professores e Gestores disponibilizando na Plataforma Virtual de Aprendizagem conteúdos digitais, recursos e ferramentas que potencializam o aprendizado e o engajamento dos alunos.