Eco Posto 27 é premiado como líder em vendas de gás de cozinha no Brasil pela Liquigás

Encontre o gás de cozinha mais barato na cidade: Eco Posto 27 é a escolha certa para economizar sem abrir mão da qualidade.

O Eco Posto 27, localizado na cidade de Votuporanga, acaba de ser reconhecido como o posto de combustível líder em vendas de gás de cozinha no Brasil, na categoria GME. A Liquigás, renomada empresa de distribuição de GLP (gás liquefeito de petróleo), concedeu esse importante título ao estabelecimento.

Em uma cerimônia marcante realizada no próprio Eco Posto 27, Marilia Passaglia, gerente de vendas, e Leandro Silva, consultor de vendas, representantes da Copa Energia, estiveram presentes para entregar o prêmio. Essa conquista consagra o posto como uma referência nacional na categoria Gás de Cozinha do Desafio Liquigás.

O Eco Posto 27 se destaca no mercado por fornecer serviços de alta qualidade em conveniência e combustíveis, atendendo às demandas dos consumidores que buscam abastecer seus lares com gás de cozinha de forma segura e eficiente. Essa conquista reforça o compromisso do posto em proporcionar um atendimento excepcional, aliado aos melhores preços do mercado.

A Liquigás, empresa líder no fornecimento de GLP no Brasil, avaliou diversos critérios para determinar o vencedor dessa premiação. Foram considerados o volume de vendas, a satisfação dos clientes, a qualidade do atendimento e a infraestrutura do posto. O Eco Posto 27 demonstrou excelência em todas essas áreas, consolidando sua posição de destaque no mercado.

Em entrevista ao Portal Votumais, Lucas Moreti, sócio proprietário do Eco Posto 27, expressou sua gratidão pela conquista do título. “Estamos muito honrados em receber esse reconhecimento da Liquigás. Nosso objetivo sempre foi proporcionar um serviço de qualidade aos nossos clientes, e sermos reconhecidos como o posto de combustível líder em venda de gás de cozinha em São Paulo é motivo de orgulho para toda a equipe do Eco Posto 27”, afirmou Moreti.

Além de oferecer uma ampla variedade de produtos e serviços aos seus clientes, como uma loja de conveniência bem abastecida e opções de pagamento facilitadas, o Eco Posto 27 se destaca por sua preocupação com a preservação ambiental. O estabelecimento implementou medidas sustentáveis, como a coleta seletiva de resíduos e o incentivo ao uso de veículos movidos a energias renováveis.

A conquista do título de Posto de Combustível que mais vendeu gás de cozinha no Brasil é um marco para o Eco Posto 27, que continuará empenhado em superar as expectativas dos clientes e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. O Eco Posto 27 se destaca como o estabelecimento com o melhor preço de gás de cozinha em Votuporanga e região. Rony Paz/votumais