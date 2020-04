É falso que vídeo mostre PM de SP agredindo idoso por descumprir isolamento

O Comprova confirmou a data da publicação com a responsável pela filmagem – 3 de dezembro de 2019. A gravação do vídeo foi feita na Avenida Pedro Machado, na cidade de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo.

É enganoso o vídeo que circula nas redes sociais acompanhado de um texto sobre um idoso que estaria sendo agredido por policiais militares de São Paulo por estar apenas caminhando na rua. O conteúdo, que viralizou em 14 de abril, foi retirado de contexto. As imagens foram captadas e publicadas no Facebook pela primeira vez no dia 3 de dezembro de 2019, antes do primeiro caso de covid-19 no Brasil. Não há qualquer relação do vídeo com a pandemia, ao contrário do que diz o texto que acompanha as postagens sobre essa ser uma medida adotada pela “Ditadura TraiDoria”. O governador João Doria (PSDB) defende o isolamento social e já cogitou prender aqueles que desobedecerem as regras.

O Comprova confirmou a data da publicação com a responsável pela filmagem. A gravação do vídeo foi feita na Avenida Pedro Machado, na cidade de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, as imagens foram feitas quando dois policiais militares tentavam deter um homem acusado de agredir a companheira em um posto de combustível. Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi Instaurado para apurar a conduta dos profissionais no ato da prisão. A investigação foi finalizada, e o inquérito foi encaminhado ao Tribunal de Justiça Militar (TJM).

Enganoso para o Comprova é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro com o propósito de mudar o seu significado; que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Como verificamos

O Comprova entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O órgão afirmou, em nota, que o homem havia sido encontrado em casa, depois de agredir a esposa, e reagido à prisão.

Para buscar a publicação original do vídeo, o Comprova usou a ferramenta InVID e extraiu um frame do vídeo postado em uma página do Facebook no último dia 14 de abril. Com ele, realizando uma busca reversa no Google, a equipe chegou a outro material, publicado na página Plantão Cariri em 3 de dezembro de 2019. A postagem estava acompanhada do texto: “aconteceu na Av Pedro Machado.!!! PM…. a saga continua.!!!”.

A partir da localização, por meio do Google Street View, foi identificada a residência de onde as cenas foram gravadas. No portão do imóvel, havia um banner – que também aparece no vídeo – com um telefone para serviços de manicure e pedicure. O Comprova entrou em contato com a proprietária do número.

Em uma conversa no Whatsapp, ela confirmou a autoria da gravação e disse que postou o vídeo em seu perfil do Facebook em 3 de dezembro de 2019. Segundo a autora, o material permaneceu no ar por uma semana, mas foi retirado depois da repercussão negativa.

Viralização

O vídeo havia sido publicado em um perfil pessoal, no Facebook, e chegou a alcançar 16 mil visualizações até o dia 15. O material foi apagado. Desde o dia 4 de dezembro, quando foi postado na página Realidade Cruel, o material teve 8,6 mil comentários e 22 mil compartilhamentos (dados até o dia 17 de dezembro, às 11h37).

Este boato também foi verificado pelo G1, pela Agência Lupa e pelo Boatos.org.

FONTE: Informações | noticias.uol.com.br