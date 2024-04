Dupla é presa com 80 kg de drogas em Parapuã

Polícia Rodoviária encontrou maconha e skunk em um veículo que seguia para Birigui

A Polícia Militar Rodoviária prendeu dois homens, de 19 e 44 anos, após encontrar mais de 80 quilos de drogas no porta-malas de um carro. O flagrante aconteceu nas proximidades da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Parapuã, cidade a 560 quilômetros da capital do estado, na terça-feira (9).

Os policiais estavam em patrulhamento na região, quando suspeitaram de um veículo parado em frente a um hotel na marginal da rodovia. A abordagem foi realizada e tanto o motorista quanto o passageiro ficaram nervosos.

Durante as buscas no veículo, a equipe encontrou 96 tijolos de maconha e 12 de skunk. O passageiro assumiu a propriedade dos entorpecentes e disse que pegou as substâncias em Presidente Prudente para levá-las até Birigui, no interior paulista. Já o condutor do carro informou que trabalhava como motorista de aplicativo.

A dupla foi conduzida até a Delegacia de Polícia de Parapuã e permaneceu presa. O caso foi registrado como tráfico de drogas.