Bolsonaro disse que Doria está usando o tema como palanque eleitoral para as eleições presidenciais, já que o tucano já manifestou o desejo de comandar o país por diversas vezes. “Subiu à sua cabeça a possibilidade de ser presidente da República. Não tem responsabilidade. Não tem altura para criticar o governo federal, que fez completamente diferente o que outros fizeram no passado. Vossa excelência não é exemplo para ninguém”, declarou.

Após o término da reunião, Doria postou em suas redes sociais que foi atacado por Bolsonaro.

“Decepcionante a postura do Presidente @jairbolsonaro na reunião que tivemos há pouco com Governadores do Sudeste para tratar sobre o combate ao coronavírus. Levamos as solicitações do Governo de SP e nosso posicionamento sobre a forma como a crise deve ser enfrentada”.