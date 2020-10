Doria promulga lei que obriga governo a indicar localização de radares

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), promulgou hoje lei que obriga Administração Pública Estadual a indicar a localização e horário de funcionamento dos radares de fiscalização de velocidade nas rodovias estaduais. As novas regras foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo de hoje.

A determinação vale para os todos radares de fiscalização de velocidade, sejam eles fixos, móveis, estáticos ou portáteis. A velocidade limite de cada um deles também precisará ser indicada.

A lei abrange os radares de competência estadual, ou seja, aqueles localizados em rodovias estaduais de São Paulo.

As informações precisarão ser disponibilizadas em site institucional do Governo Estadual. O prazo para implantação e execução da lei é de 90 dias.

De autoria do deputado estadual Ricardo Madalena (PL-SP), o projeto de lei tramitava na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) desde 2016 até a aprovação em setembro deste ano.

FONTE: Informações | uol.com.br