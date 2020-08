Doria testou positivo para a doença no dia 12 de agosto. Assintomático, ele cumpriu dez dias de isolamento domiciliar, conforme recomendando pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

João Doria foi o 11º governador a testar positivo para a doença no país. Ele tem 62 anos de idade, e, portanto, faz parte do grupo de risco para a doença. A primeira-dama, Bia Doria, e o secretário municipal da Educação, Bruno Caetano, também foram diagnosticados com coronavírus.