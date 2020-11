Dona Eva e seu Rubens: 121 quilos de solidariedade

Mensalmente, casal colabora com a Santa Casa, beneficiando centenas de pacientes e acompanhantes

Viver no amor de Deus é o primeiro passo para a solidariedade. Essa frase define bem o casal Eva Rosa Ribeiro e Antônio Rubens Gomes Ribeiro. Eles se dedicam em ajudar o próximo, movidos a empatia e muita generosidade.

Para Dona Eva e seu Rubens, fazer o bem deve ser um movimento constante. Por isso, possuem o projeto “Solidariedade sem Fronteiras – Amor em Ação”, repassando mensalmente alimentos para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região.

Nesta semana, foram 121 quilos de mantimentos. Destes, 109 quilos de macarrão, seis quilos de bolachas e seis quilos de chocolates. Os itens foram entregues no Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.

O casal possui um planejamento das ações. Entra em contato com o Hospital, que informa as principais necessidades. “Estamos pensando em uma saúde melhor. Tem um versículo que diz que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Estamos sempre à disposição de fazer o bem”, afirmou.

Seu Rubens deixou recado para a comunidade. “Há 18 anos somos microempresários de Jesus. Aqueles que quiserem contribuir com o projeto, não precisa fazer cadastro, basta ter amor e boa vontade. Entre em contato conosco no telefone 3421-4699 ou celular (17) 98112-4451. Às vezes, as pessoas ficam receosas de colaborar com um quilo de açúcar, de macarrão, mas faz a diferença quando somamos aos outros. Qualquer participação é bem-vinda”, disse.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o casal. “Seu Rubens e Dona Eva estão sempre dispostos a pensar no outro. Nossos pacientes agradecem todo empenho, que deixa nosso prato cheios de solidariedade”, concluiu.