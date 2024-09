A coordenadora do curso de Psicologia da Unifev, Profa. Dra. Carol Hampariam, lançou o livro “Cartas a Psicanalistas Persistentes”.

Carol, que é psicanalista, psicóloga e atende em consultório particular desde 2007, é docente e coordenadora da graduação em Psicologia da Instituição, onde também coordena a pós-graduação em Psicanálise Clínica: O Sujeito Contemporâneo. Graduada em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui pós-graduação, mestrado e doutorado em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

A autora conta que é seu primeiro livro e que a obra é proveniente de sua tese de doutorado. “Quando iniciei o doutorado, decidi construir um material que favoreceria uma futura publicação, assim, trabalhei num texto que atrelasse as exigências de uma pesquisa acadêmica, mas com uma linguagem e uma forma acessível a todos. Depois da defesa da tese, iniciei um trabalho em parceria com a editora Discurso para lapidar a pesquisa para o formato de livro”, explicou.

Segundo Carol, o livro aborda quais seriam as motivações de um psicanalista em manter-se nesse ofício, mesmo após anos de atuação profissional. “A escrita sempre ajudou em minha organização interna, dos meus pensamentos e sentimentos. Então, por mais difícil que possa ser colocar em palavras algumas dúvidas ou angústias, a escrita tem essa função para mim. Quando decidi escrever sobre a pergunta do porquê nós psicanalistas nos mantemos nesse ofício, mesmo diante dos impasses e desafios enfrentados cotidianamente, eu de alguma forma imaginava que o livro pudesse ser um instrumento organizador da minha angústia profissional. E a publicação desse material é uma forma de possibilitar que outros psicanalistas possam pensar, rememorar, e refletir sobre essa pergunta e sobre as motivações que os mantem atuando como psicanalistas”, contou.

De acordo com a escritora, o lançamento do livro aconteceu oficialmente no dia 22 de junho, mas atendendo ao pedido de alguns alunos que não conseguiram comparecer ao evento, devido ao período de férias e a dificuldade de deslocamento entre cidades, ela realizou noite de autógrafos na Biblioteca do Câmpus Centro da Unifev.

Encerrando, a escritora destaca que o livro é destinado a psicólogos, psicanalistas ou estudiosos da psicanálise. “Apesar do livro ser destinado a um público específico, entendo que o ato de publicar um livro, sendo docente, é extremamente significativo e precioso, pois faz parte de um ato de incentivo à leitura e a escrita. Apesar da tecnologia e das redes sociais terem muita influência nos modos de estudos atualmente, um livro sempre representará uma forma de resistir da educação e do ensino de qualidade”, concluiu.