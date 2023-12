Foram doados 20.500 copos descartáveis, 127 quilos de macarrão e 20 litros de leite; arrecadações são resultado de eventos realizados na Instituição

O Hospital do Amor foi a entidade beneficiada pelo Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev para receber donativos angariados pela Instituição em suas últimas campanhas. A entrega foi realizada no Memorial Unifev na última quinta-feira (dia 22).

Na oportunidade, estiveram presentes a coordenadora do Núcleo, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, os coordenadores de cursos Prof. Me. Fernando Bermejo Menechelli, Prof. Esp. Marcos Paulo Segantini, Profa. Ma. Mariane Barbará; o coordenador voluntário do Hospital, Antônio Carlos Curti; além de alunos que contribuíram diretamente com as campanhas de arrecadação.

Foram coletados 20.500 copos descartáveis em uma campanha do curso de Publicidade e Propaganda, 127 quilos de macarrão na Tech Week, que é a Semana Acadêmica das Engenharias, e 20 litros de leite no evento promovido em alusão ao Dia do Biomédico.

Participaram das arrecadações as graduações em Biomedicina, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Publicidade e Propaganda e Sistemas de Informação (EaD).

Segundo Vanessa, as doações de fim de ano são ainda mais especiais. “Com o período natalino se aproximando, o espírito solidário se intensifica nas pessoas. Isso é excelente, pois nessa época do ano as entidades assistências precisam ainda mais de recursos. Esse fator torna a entrega ainda mais significativa”, destacou.