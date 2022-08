DISE prende traficante com 11 kg de maconha em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Policiais Civis da DISE de Votuporanga prenderam um traficante de 22 anos de idade, morador do bairro Vila Marin.

Ele já estava sendo investigado pela Especializada e os policiais civis da DISE , cientes de que na casa estaria certa quantidade de droga, se posicionaram próximo ao local e no momento que ele adentrava a residência foi abordado na frente da mesma e conduzido ao interior desta onde após buscas pelo local, os policiais encontraram no interior de duas malas onze tijolos de maconha e um tablete menor da mesma droga, tendo totalizado 11.550 quilos do entorpecente.

O total da droga após preparado renderia 3.850 porções para venda a usuários.

Foi dado voz de prisão ao criminoso e o mesmo conduzido à Especializada onde foi autuado em flagrante delito pelo Delegado de Polícia da DISE, Allan Francisco Athayde Soares, por infração ao artigo 33 da Lei 11343/06 – Tráfico de Drogas. O traficante foi preso em flagrante ficando à disposição da Justiça.