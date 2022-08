A surpresa foi preparada pela equipe de produção ao repórter Patrick Lima, que atua em Votuporanga (SP) . Ele já é pai de duas filhas, uma jovem de 24 anos e uma criança de 3 anos, mas soube que o mais novo integrante da família é um menino durante uma reportagem ao vivo sobre dicas de presentes para o Dia dos Pais, que será comemorado no domingo (14). Para fazer a surpresa, a apresentadora Kátia Gradela chamou o jornalista sob o argumento de que ele é o único repórter da emissora que é pai. “Mas acho que vocês estão aprontando alguma coisa comigo. Pressinto”, disse o repórter, sem entender o que estava acontecendo. Em seguida, Kátia anunciou que o colega de trabalho será pai pela terceira vez e comunicou o chá revelação ao vivo, no TEM Notícias 1ª edição. “Você sabe que a nossa produção tem a missão de encontrar boas histórias. E acabamos descobrindo que pode ser que você ganhe um terceiro presente de Dia dos Pais. É isso mesmo? Vem um bebezinho por aí?”, perguntou a jornalista. Com um sorriso estampado no rosto, Patrick disse que um terceiro herdeiro ou herdeira estava a caminho. “Inclusive, minha mulher está fazendo ultrassom neste momento. Ou já deve ter terminado. O médico disse que, talvez, daria para saber o sexo hoje. Como homem bonito faz mulher bonita, acho que vai vir uma princesa”, respondeu o repórter.

Então, a apresentadora revelou que a equipe da TV TEM já sabia o resultado do exame e que o mostraria as imagens do ultrassom em primeira mão. “Quer saber se é menino ou menina? Se prepara que vamos transformar o TEM Notícias em um chá revelação. Se a luz do estúdio ficar cor de rosa, será uma menina. Se a luz ficar azul, será um menino”, brincou Kátia. Patrick acompanhava o telejornal em uma televisão pequena instalada em cômodo onde cobria a preparação para o Festival Literário de Votuporanga e viu a luz do estúdio ficar azul.