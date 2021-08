Dia dos Pais: ACV sorteia mais de R$ 18 mil em prêmios

Ganhadores foram anunciados na manhã desta terça-feira em sorteio transmitido pelas redes sociais

Depois de duas semanas distribuindo os cupons para clientes do comércio de Votuporanga, a Associação Comercial apresentou os ganhadores de uma moto Honda Start 160 e de mais 10 vales-compras no valor de R$ 500,00. O sorteio foi realizado, na manhã desta terça-feira (17/8), na presença da imprensa e diretoria e com transmissão on-line pelos canais da entidade.

Entre os mais de 150 mil cupons depositados nas urnas das lojas parceiras da ACV, Paulo Eduardo de Campos, morador de Votuporanga, foi o sorteado e levará para a casa a moto 0km com o valor estimado em R$ 12 mil. Já os sortudos que receberão os vales-compras de R$ 500,00 foram os votuporanguenses: Allan Jhone Cardoso Apolinario, cliente da Ciafer; Fernanda de Cassia Duarte, cliente do Porecatu; Simone Barbosa de Araújo, cliente da De Haro; Alexandra Augusta da Silva, comprou na Quatro Estações Malwee; Paula Renata de Souza Garcia, cliente da Moda Ka; Gabriela Dezan dos Santos, cliente da Emplac; Benedita Alves Simão Mantovani, comprou no Porecatu Loja 3; e João Carlos Pereira Jr, cliente da Moda Ka. O sorteio também contou com representantes da região: de Valentim Gentil, Nilza Matias da Silva, que comprou na A Joia e Jaine Perez Sprocate, de Cosmorama, cliente da Moda Ka. Os 10 sorteados ganharão os vales-compras de R$ 500,00 para consumir nas lojas associadas. Os funcionários das lojas que atenderam os sortudos ganharão R$ 150,00 cada em vale-compras.

A entrega dos prêmios aos contemplados será realizada no próximo dia 26 de agosto, às 9h, no auditório da Associação. “Foram cerca de R$ 18,5 mil em prêmios que a ACV conquistou para a campanha do Dia dos Pais, com o apoio de diversos parceiros. Agradecemos muito a todos eles, porque este incentivo é fundamental para colaborar com as vendas. Nosso comércio é referência regional e temos muito orgulho disso”, destacou o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta.

Na relação de empresas apoiadoras estão: Unifev, Vicefer, Sicoob Credlider, Albatroz Honda, Escritório Eldorado, Marão Seguros, Ciafer Materiais para Construção, Sansaúde, Megatec, Votuciclo, GD Virtual, Connect, Real Calçados, Comercial Anzai, Impress, Grandes Lagos Assessoria e Certificação Digital, Santa Cruz Supermercados, B&A Joalheria, Unicar, Lojas Longo, Casa do Tapeceiro, Grampemar, Tok Calçados, Moda Ka, Ideal Calçados, Escritório Vitória e Porecatu Supermercados.