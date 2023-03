Dia do Consumidor: clientes ganham descontos com Liquida Votu

Campanha mobiliza comércio para oferecer descontos e promoções

O Dia do Consumidor é comemorado nesta quarta-feira (15/3). A data é marcada por diversas promoções e descontos oferecidos nas lojas associadas da Associação Comercial de Votuporanga – ACV com a realização da campanha Liquida Votu.

O movimento começou no último dia 6 e segue até este sábado (18). Clientes que compram nas lojas participantes recebem cupons para concorrerem a vales-compras de R$ 10 mil ou cinco vales-compras de R$ 500,00. No total, a ACV sorteará R$ 12,5 mil em prêmios. Os ganhadores serão anunciados na próxima terça-feira (21/3), às 9h, na Concha Acústica.

A Liquida Votu vem para contribuir com a atratividade dos clientes de Votuporanga e região. A campanha, que já se tornou tradicional, preenche a lacuna entre as vendas do carnaval e o Dia das Mães. A ideia é que todo o comércio se mobilize em oferecer descontos e promoções atrativas aos clientes. A ACV oferece materiais de sinalização da loja, além do investimento em divulgação na imprensa, mídias sociais e premiação.

Para concorrer, basta comprar numa das lojas associadas e participantes da Liquida Votu que estiverem com descontos e promoções em seus produtos. Os cupons devem ser preenchidos corretamente.