Dia de pagar IPVA dos veículos com final de placas 1, 2 e 3

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo retoma o calendário de pagamento do IPVA 2024. Em fevereiro, os proprietários podem quitar o imposto de forma integral, sem o desconto, ou, para quem optou pelo parcelamento, recolher a segunda parcela.

O calendário de vencimento de acordo com o final de placa dos veículos inicia em 11 de fevereiro e segue até o dia 24.

Apesar das datas fixadas anteriormente, por causa do Carnaval, o recolhimento do imposto para as placas finais 1, 2 e 3 poderá ser feito esta quinta-feira, 15. A partir desta sexta-feira, 16, segue o calendário normal com vencimento para placa final 4.

Em janeiro, os fernandopolenses desembolsaram cerca de R$ 17 milhões para pagamento do IPVA à vista com desconto ou da primeira parcela. A parcela repassada aos cofres da prefeitura de Fernandópolis foi de R$ 8,5 milhões.

O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito à multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.