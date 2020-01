Detentos fogem para ‘tomar cerveja’ e são capturados pela polícia na região

Eles estavam fazendo trabalho em escola estadual, quando decidiram fugir em São José do Rio Preto/SP.

Na tarde de ontem (17), a Polícia Militar capturou dois detentos do CDP (Centro de Detenção Provisória) de São José do Rio Preto/SP, que haviam fugido de um agente penitenciário, instantes antes no bairro Boa Vista.

Segundo boletim de ocorrência, os homens estavam fazendo um serviço em uma escola estadual, quando fugiram. Eles foram encontrados no forro de um galpão abandonado e confessaram aos policiais que foram tomar cervejas.

Depois, os detentos foram reencaminhados à unidade prisional, mas em regime fechado.

