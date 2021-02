Detento que fugiu do HB é recapturado em Fernandópolis

O preso do Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto, que conseguiu fugir enquanto recebia atendimento no Hospital de Base (HB), foi recapturado pela Polícia Militar, nesta quarta-feira (17), ao lado do Terminal Rodoviário de Fernandópolis.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi levado à delegacia e, posteriormente, será encaminhado para uma cadeia de Santa Fé do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Na última segunda-feira (15), o detento pediu para usar o banheiro, mas não voltou para o quarto e conseguiu sair do hospital. Uma câmera de segurança registrou o rapaz andando tranquilamente.

De acordo com a Secretaria de Administração Pública (SAP), ele foi levado para a unidade depois de ser flagrado tentando entrar no Centro de Progressão Provisória (CPP) com drogas no estômago.

A Polícia Militar informou que instaurou inquérito para investigar a conduta do policial que escoltava o preso.

