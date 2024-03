Detento morre de tuberculose em hospital de Rio Preto

Um detento de 51 anos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Paulo de Faria (SP) morreu de tuberculose em um hospital de São José do Rio Preto (SP) na segunda-feira (25).

Atendimento médico e isolamento de outros detentos

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), o homem foi atendido na unidade prisional após apresentar fortes dores de cabeça. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Paulo de Faria e, posteriormente, ao hospital de Rio Preto para exames mais aprofundados no dia 13 de março.

Após a confirmação da tuberculose, a direção do CDP isolou todos os detentos que tiveram contato com o homem. Eles aguardam os resultados dos exames para determinar se também estão infectados.

Situação do presídio

Atualmente, o CDP de Paulo de Faria possui 1.157 presos, acima da sua capacidade de 823 vagas. A SAP informa que dois outros detentos estão em tratamento para tuberculose, mas na fase não transmissível da doença.

Investigação

O corpo do detento foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil investiga o caso. Um boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita.

Sobre a tuberculose

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. A doença afeta principalmente os pulmões, mas também pode afetar outros órgãos.

A forma extrapulmonar, que afeta outros órgãos, é mais comum em pessoas com HIV, especialmente com sistema imunológico comprometido.

Prevenção e tratamento

A tuberculose pode ser prevenida com a vacina BCG, aplicada em recém-nascidos no Brasil. O tratamento é feito com medicamentos e dura cerca de seis meses.