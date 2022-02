Despedida à Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Cantora morreu após internação por problemas renais em Aracaju. Ela estava internada desde 11 de fevereiro em hospital da capital sergipana

A cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, morreu nesta quarta-feira, aos 43 anos, em Aracaju. Ela foi internada no dia 11 de fevereiro, com problemas renais. O corpo está sendo velado, em cerimônia aberta ao público, nesta quinta-feira (24), no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju. Mais cedo, uma cerimônia foi feita em um velatório apenas para pessoas mais próximas.

G1