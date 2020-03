Desempregado de 48 anos é assassinado em Andradina

Vítima teria sido baleada na cozinha de sua residência no bairro Pereira Jordão; outro homem foi encontrado etilizado e baleado na perna, sendo socorrido e passa bem. Caso é investigado pela Polícia Civil.

Um desempregado de 48 anos, identificado como Rogério de Souza, foi assassinado e tiros nesta sexta-feira (27), em Andradina/SP.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava dentro de uma casa, no bairro Pereira Jordão, quando foi morta na cozinha do imóvel. A polícia ainda investiga o que motivou o crime.

A polícia foi acionada e, ao chegar no local, encontrou outro homem com um ferimento de tiro na perna esquerda. Ele foi socorrido e passa bem. Ele estava embriagado e repassou informações desencontradas aos militares.

No local do crime, os policiais não encontraram o projétil da bala. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil e o caso está sendo investigado.

FONTE: Informações | sbtinterior.com