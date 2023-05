Nicolas Areias Gaspar foi visto pela última vez no dia 30 de abril. Além da investigação policial, família se mobiliza para tentar encontrar criança

O desaparecimento foi informado pela avó e tios maternos do menino em um boletim de ocorrência na quinta-feira (4), informou a delegada da DPCami de São José, Sandra Mara. Segundo a polícia, o menino foi visto pela última vez com a mãe, que está internada no hospital. Não há informações do que ocorreu com o garoto após a internação dela.