Deputado Federal Fausto Pinato é diplomado na capital paulista

O deputado federal Fausto Pinato foi diplomado nesta segunda-feira, 19, em cerimônia na Sala São Paulo, na capital paulista. Com o diploma, o parlamentar atesta que foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo em fevereiro de 2023.

Junto com Fausto Pinato foram diplomados 94 deputadas e deputados estaduais, 69 deputadas e deputados federais, o senador Marcos Pontes e seus dois suplentes, o governador eleito Tarcísio de Freitas e seu vice, Felício Ramuth.

Ao lado da sua filha, Valentina; da mãe, Antonia Ruy Cogo, a Toninha, e de parentes, o deputado do Partido Progressistas chegará ao seu terceiro mandato em Brasília. Pinato agradeceu aos 72.169 votos que recebeu e reafirmou que seguirá trabalhando para ajudar no desenvolvimento de São Paulo e do Brasil.

“Agradeço a Deus, a minha família e tenham certeza quer seguirei trabalhando. Hoje foi o dia da concretização de um projeto renovado por mais quatro anos e estarei pronto”, afirmou o deputado.

Fausto Ruy Pinato é advogado, nascido em 1º de junho de 1977, na cidade paulista de Fernandópolis, região noroeste do estado de São Paulo. Como presidente da Frente Parlamentar Brasil-China no Congresso Nacional, Pinato ganhou projeção nacional ao atuar também como presidente da Frente Parlamentar do bloco de países formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS), também do Congresso Nacional (Câmara e Senado), se transformando num importante reforço nas relações diplomáticas entre o Brasil com os demais países do bloco BRICS, seus principais parceiros econômicos.