Deputado Fausto Pinato visita a Secretaria de Agricultura de SP

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Antonio Junqueira, acompanhado do secretário executivo, Marcos Renato Böttcher, recebeu na manhã desta sexta-feira (30/06), a visita do deputado federal, Fausto Pinato, e de representantes da empresa Sinomach.

O objetivo do encontro foi discutir a viabilização do termo de cooperação técnica de pesquisas entre os Institutos de São Paulo e da companhia chinesa. A Sinomach, sediada em Pequim, é um conglomerado chinês com negócios na fabricação de ferramentas, equipamentos de construção, equipamentos agrícolas e infraestrutura.

A intenção de firmar um acordo tem como base em três vertentes: o financiamento de máquinas agrícolas e implementos, a criação de um fundo de crédito garantidor e de pontos estratégicos de pesquisas. Durante a reunião, o secretário mencionou a visita realizada, recentemente, ao consulado chinês e os acordos comerciais envolvendo os dois países.

Estiveram presentes os coordenadores da SAA, Carlos Nabil Ghobril da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA); e da Assessoria Técnica, Alberto Amorim.