Deputado Carlão Pignatari visita obras do centro de eventos de Votuporanga

Investimento de R$ 7,5 milhões foi intermediado pelo parlamentar junto ao governo estadual

O deputado Carlão Pignatari visitou, nesta segunda-feira (6), as obras do Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, em Votuporanga. O investimento, de R$ 7,5 milhões, foi intermediado pelo parlamentar junto ao governo estadual. O prefeito Jorge Seba acompanhou a visita. Ambos falaram sobre o empreendimento e os benefícios à sociedade.

“Essa é mais uma magnífica obra construída pela Prefeitura de Votuporanga em parceria com o governo do Estado. Fico feliz em contribuir com mais essa conquista para a cidade. Esse será um dos maiores centros de eventos do interior de São Paulo, para sediar qualquer tipo de encontro, festividade, reunião, apresentações, entre outros”, disse Carlão Pignatari.

O centro de eventos está sendo construído ao lado da vicinal de acesso a Parisi. O recurso foi intermediado pelo deputado no ano passado e as obras começaram neste ano. As treliças para a cobertura já começaram a ser instaladas para, em seguida, receber as telhas sanduíche. São mais de 5,8 mil metros quadrados de área entre as extremidades.

O prefeito agradeceu ao deputado Carlão Pignatari pela conquista do investimento para a cidade. “Estão sendo investidos aqui R$ 7,5 milhões. Com isso, Votuporanga também ficará conhecida como a cidade dos grandes eventos. É uma iniciativa de extrema importância e que terá impacto regional positivo”, afirmou Jorge Seba.

Votuporanga é um MIT (Município de Interesse Turístico) localizado na região dos Grandes Lagos. Ao lado de importantes cidades, como Fernandópolis, Cardoso, Jales, Tanabi e Santa Fé do Sul, despertam grande interesse turístico e também para a realização de eventos, como festas de peão boiadeiro, campeonatos de pesca e encontros empresariais.

“O Centro de Eventos Helder Henrique Galera vai abrir uma nova janela de oportunidades para Votuporanga e região. Todo mundo vai se beneficiar: a rede hoteleira, o comércio, o setor de serviços. É mais geração de emprego e renda para as nossas famílias, e mais qualidade de vida. É assim que a gente vai se desenvolver ainda mais”, disse Carlão Pignatari.