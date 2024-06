Deputado Carlão Pignatari participa de lançamento de programa para independência de mulheres com deficiência, em Votuporanga

Mais de 4 mil mulheres com deficiência da cidade podem se beneficiar dos cursos on-line da iniciativa.

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta quinta-feira (27), do lançamento do programa TODAS in-Rede, em Votuporanga. O evento contou com a participação do secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, do prefeito Jorge Seba e de outras autoridades locais e regionais. A iniciativa oferece cursos on-line e gratuitos, que estimulam a independência das mulheres com deficiência em áreas como trabalho, renda, direito, saúde, entre outros.

“As mulheres são uma grande força na sociedade atual e, independente da sua condição, precisam ter seus direitos assegurados. É nesse ponto que o programa atua, promovendo o empoderamento e emancipação das mulheres com deficiência do Estado de São Paulo, visando favorecer a melhoria da qualidade de vida e inclusão social. Fico feliz e agradecido em participar desse lançamento para as mulheres votuporanguenses”, afirmou o deputado Carlão Pignatari.

O secretário estadual destacou a parceria com o município de Votuporanga, onde existem mais de 4,7 mil mulheres com deficiência. “Essa parceria denota o empenho das autoridades locais em possibilitar a independência financeira e pessoal das mulheres com deficiência. Nossos esforços estão direcionados a integrar esta rede, tirando-as da invisibilidade e contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva”, disse Marcos da Costa, ao lado do prefeito e do parlamentar.

A coordenadora do programa TODAS in-Rede, Caroline Reis, falou sobre o trabalho realizado com as mulheres. “O TODAS in-Rede é essencial para a autonomia e empoderamento das mulheres com deficiência, proporcionando conhecimento, habilidades práticas e, especialmente, uma rede de contatos para troca de experiências. Cada conquista pessoal é uma vitória para todas nós”, disse, ressaltando que outros municípios do Estado já receberam o programa.

Gestão

Segundo dados do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no Estado de São Paulo existem mais de 2,1 milhões de mulheres com deficiência. Dos empregos formais ocupados por pessoas com deficiência, apenas 38% são ocupados por mulheres. Em violência de gênero, em 2022, foram registrados mais de 600 boletins de ocorrência por mulheres com deficiência. Ao todo, o Estado de São Paulo conta agora com 84 municípios aderentes ao TODAS in-Rede.