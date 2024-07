Deputado Carlão Pignatari participa de entrega e anúncio de novas obras da Defesa Civil

São João das Duas Pontes, Fernandópolis, Américo Brasiliense e Descalvado foram beneficiadas

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta terça-feira (2), no Palácio dos Bandeirantes, da entrega e do anúncio de novas obras da Defesa Civil estadual em diversos municípios paulistas. No interior, foram contempladas desta vez, com apoio do deputado, as cidades de São João das Duas Pontes, Fernandópolis, Américo Brasiliense e Descalvado. O parlamentar comemorou os anúncios e os benefícios das obras, que ajudam a prevenir os efeitos das chuvas.

“A Defesa Civil é sempre procurada no momento de uma tragédia. Mas a gente sabe que a atuação principal da corporação é na prevenção. Por isso, esses investimentos são de fundamental importância para a população. É uma ação que começou no governo anterior e que está tendo continuidade agora. Agradeço ao governador Tarcísio e ao nosso coronel Henguel, secretário da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil estadual, pelos investimentos”, disse Carlão Pignatari.

Ao lado dos secretários Henguel Ricardo Pereira e Gilberto Kassab, de Governo e Relações Institucionais, o deputado discursou para uma plateia de prefeitos e representantes municipais, e parabenizou o governo paulista pela ajuda aos gaúchos, na recente tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. “Eu conversei recentemente com o governador Eduardo Leite e ele me relatou que São Paulo foi o Estado que mais contribuiu solidariamente com a população gaúcha”, disse Carlão.

Obras

São João das Duas Pontes vai receber R$ 728 mil para construção de uma ponte em concreto armado sobre o córrego Jagora. Já Fernandópolis receberá R$ 271 mil para construção de uma travessia na Estrada do Rodeio (vicinal FND-230). Os convênios com as prefeituras foram assinados na cerimônia. Ambas ações vão proporcionar mais segurança aos usuários das vias, além de facilitar o escoamento da água da chuva, impedir deslizamentos de terra e o assoreamento dos corpos d’água. Do contrário, enchentes, alagamentos e inundações podem acontecer com mais facilidade nas regiões.

Em Américo Brasiliense, foi realizada a implantação de uma travessia na Alameda Aldo Lupo, sobre o córrego Maria Mendes, na rotatória da avenida Santo Antônio. Foram aplicados quase R$ 2 milhões do governo do Estado no local, intermediados pelo parlamentar. Na cerimônia, foi entregue uma placa para inauguração da obra. Já em Descalvado, a travessia foi feita na vicinal DCS-050, sobre o córrego. Foram investidos R$ 676 mil do governo no local. Uma placa inaugural também foi entregue. “Parabéns à Defesa Civil e aos municípios pelas realizações”, disse Carlão Pignatari.