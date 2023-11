Deputado Carlão Pignatari garante recursos para castração animal e consultórios veterinários

Valores foram destinados a municípios do interior paulista por meio de emendas e convênios intermediados pelo parlamentar

Sempre atento às demandas dos municípios, o deputado Carlão Pignatari já garantiu dezenas de emendas e convênios para a causa animal no interior paulista. Os investimentos foram feitos na castração e microchipagem de cães e gatos, na aquisição de veículo para fiscalização e na implantação de consultórios e clínicas veterinárias Meu Pet, como por exemplo em Monte Alto e Votuporanga, respectivamente.

“Investir na causa animal é questão de saúde pública e também de cuidado, respeito e atenção com os nossos animais. Por isso, sempre destinei recursos para a área, principalmente para serviços de castração. Mais recentemente, o governo implantou as clínicas Meu Pet e, após meu pedido, diversos municípios da nossa região foram beneficiados, o que me deixa muito feliz”, disse Carlão Pignatari.

Uma das principais conquistas foi a construção, em Votuporanga, da primeira clínica veterinária Meu Pet do Estado de São Paulo. O investimento, de R$ 5 milhões, foi comemorado por toda a população. Para o município de São José do Rio Preto, foram destinados R$ 4 milhões para o setor. Já em outros 13 municípios do interior, foram feitos convênios para consultórios Meu Pet, totalizando R$ 3,4 milhões.

“Votuporanga conquistou a primeira clínica veterinária Meu Pet do Estado de São Paulo. Foi uma grande vitória do nosso mandato, porque as clínicas, diferente dos consultórios Meu Pet, estão prontas para fazer procedimentos cirúrgicos. Há toda uma estrutura para atender animais domésticos de diferentes portes. Tenho muito orgulho e agradeço a todos que ajudaram nessa conquista”, afirmou o deputado.

Já para castração animal, 19 municípios do noroeste paulista foram beneficiados com recursos de emendas do parlamentar. Os valores variam de R$ 50 mil a R$ 100 mil. A medida é positiva porque impede a reprodução descontrolada dos animais, evitando casos de abandono e maus-tratos. “A castração é fundamental na saúde pública. Continuarei buscando recursos para essa ação”, disse Carlão Pignatari.

Próximos passos

Entre os próximos passos do deputado Carlão Pignatari está o 1º Encontro de Proteção Animal do Noroeste Paulista, que será realizado no dia 25 de novembro, a partir das 9h, no Espaço Unifev Saúde, localizado na rua Tocantins, 2918, em Votuporanga. Proteção animal, fim do maus-tratos, posse responsável, campanhas de doação, entre outros temas, serão debatidos no evento, que vai reunir políticos, defensores da causa animal e representantes da sociedade civil.

“A sociedade evoluiu e a causa animal ganhou destaque e importância. Além de ter uma questão de saúde, é importante debatermos a proteção e defesa animal, o fim aos maus-tratos, a posse sustentável e responsável, as campanhas de doação, entre outros pontos fundamentais sobre o tema. Não é mais possível termos animais abandonados ou então vítimas de maus-tratos. É cruel e intolerável. Vamos defender os nossos animais”, disse o deputado Carlão Pignatari.

O encontro foi idealizado em parceria com o vereador Chandelly Protetor, de Votuporanga, e outras lideranças da causa animal. “Esse evento é de fundamental importância. Com apoio do deputado Carlão Pignatari, a quem já agradeço de antemão, vamos reunir dezenas de pessoas para debater políticas e ações para defesa e proteção dos animais. Queremos que a sociedade participe e nos ajude a criar um ambiente saudável, de respeito e cuidado com os nossos animais”, disse o vereador.