Deputada estadual Analice Fernandes é internada após testar positivo para Covid

A deputada estadual Analice Fernandes informou, por meio de suas redes sociais, que precisou ser internada após testar positivo para o novo coronavírus.

“Infelizmente fui positivada para Covid-19. Até ontem estava tudo bem, porém comecei a sentir muito cansaço e um pouco de falta de ar. Fui para o Hospital, fiz alguns exames, foi detectado pneumonia e os médicos acharam melhor que eu ficasse internada, para tomar alguns medicamentos por via endovenosa, principalmente devido a evolução rápida quando o pulmão é atingido. Estou bem, apesar do cansaço e sigo confiante e com fé em Deus que irei melhorar.”, revelou Analice.