Delegacia Seccional de Polícia de Votuporanga tem novo titular: Drº Márcio Nosse é nomeado Seccional

Foi publicado no Diário Oficial do Estado a nomeação do novo delegado-titular da Delegacia Seccional de Polícia de Votuporanga. Trata-se do votuporanguense Drº Márcio Nobuyoshi Nosse – que até então, era delegado-Assistente da Seccional, na gestão do então delegado Seccional Drº Marcos Negrelli – recém-transferido para o Deinter-5 de São José do Rio Preto.

Drº Márcio Nosse então assume a Seccional no lugar do então titular, Drº Marcos Negrelli, e até a nomeação do votuporanguense, quem estava acumulando a direção da Delegacia de Votuporanga era o conhecido Drº Celso Reis Bento – lotado na Deinter-5 de Rio Preto, que durante anos, já conduziu a Polícia Civil local. Drº Nosse é delegado de Polícia de 2ª Classe – devendo obter sua promoção à 1ª classe em breve, lotado no Departamento de Polícia Civil do Interior de São José do Rio Preto.

Drº Márcio é muito qualificado, experiente e bastante querido tanto pelos policiais civis, como também militares e demais autoridades de Votuporanga e região. O votuporanguense é policial civil há 35 anos, sendo 13 anos exercendo a função de Escrivão da PC e 22 anos como delegado de Polícia, ocupando a assistência da Seccional desde 2017.

Em Votuporanga, Drº Márcio Nosse já conduziu com muita competência diversos departamentos, entre os quais, delegado-titular da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) conduzindo diversas investigações dos mais diversos crimes, como homicídios, roubos, latrocínios e outras atividades ilícitas. Em razão de sua extensa ficha de trabalho em prol à segurança pública do Estado e, consequentemente Votuporanga, foi designado em 2017 como delega-Assistente do Seccional, chegando agora, ao mais alto posto da Polícia Civil de Votuporanga e região.

A Delegacia-Seccional de Polícia de Votuporanga abrange 15 municípios, incluindo a sede, totalizando mais de 150 servidores, entre policiais e setor administrativo. “Sinto-me honrado e agraciado com este convite em poder responder pela Delegacia Seccional de Polícia de minha cidade, com a nossa experiência, com o apoio de todos os policiais civis, tenho certeza de que os trabalhos continuarão sendo conduzidos, como vinha, da melhor forma possível”, destacou Drº Márcio.

Nesta terça-feira, Drº Márcio tem várias reuniões na sede do Deinter-5 de Rio Preto com o alto comando da Polícia Civil do interior e deverá definir, entre outros assuntos, o nome do delegado-Assistente da Seccional – posto ocupado até então pelo próprio titular -agora nomeado.