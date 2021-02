Delegacia Seccional anuncia mudança de prédio do Plantão Policial e 1º DP

O Plantão Policial e o 1º Distrito vão mudar de endereço. O prédio escolhido é um imóvel na Rua Tocantins, de fronte à Praça São Bento, que já se encontra em reforma para adequação quanto ao recebimento das Unidades.

Em contato, o Delegado Seccional de Polícia, Dr Marcos Negrelli, esclareceu à reportagem, que a mudança é a principal bandeira de sua gestão desde que chegou ao Município, em janeiro do ano passado.

Disse que as instalações do Plantão Policial e 1º Distrito, localizadas atualmente na esquina das ruas Bahia e Tibagi, encontram-se em más condições e portanto se faz necessária a urgente retirada das repartições daquele local. Assim, tais delegacias serão abrigadas no novo imóvel por meio de contrato firmado com o proprietário.

Para a mesma localidade também irão o 3º Distrito Policial e o NECRIM, atualmente instalados na Rua Ivaí. O novo local abrigará uma nova dinâmica no atendimento de ocorrências de forma ininterrupta, ou seja, 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados, recepcionando ainda ocorrências “fora do expediente” dos outros Municípios que compõem a Seccional.

Segundo a nota emitida, “também se espera que, com a instalação do novo complexo, a população seja melhor atendida e alguns problemas de segurança da área central sejam resolvidos com a presença mais próxima da polícia”.

Por fim, o Seccional esclareceu que após a mudança, a ideia é reformar o antigo prédio do 1º Distrito Policial e da Cadeia Pública para abrigar as Delegacias da Mulher, DIG e DISE que atualmente encontram-se em imóveis alugados.