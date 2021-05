Delegacia de Entorpecentes prende jovem de 20 anos por tráfico de drogas em Votuporanga

A DISE de Votuporanga prendeu na tarde desta quinta-feira (27) um indivíduo por tráfico de drogas. S., de 20 anos já vinha sendo investigado pelos policiais da Delegacia Especializada pelo envolvimento na venda de drogas nesta cidade e região. Ele já era conhecido dos policiais uma vez que já foi preso pelo mesmo crime no ano de 2019.

Logo nas primeiras horas do dia desta quinta-feira, os policiais da DISE monitoravam os passos do investigado, sendo que no começo da tarde, ele se deslocou até o terminal rodoviário da cidade e partiria rumo a cidade de São José do Rio Preto levando consigo duas mochilas com drogas que seriam entregues a uma terceira pessoa naquela cidade.

Os policiais procederam a abordagem quando ele esperava o ônibus em uma das plataformas do terminal e em buscas realizadas acabaram encontrando dentro de uma das mochilas, cerca de 5 kg de maconha divididos em 5 tabletes, 500 gramas de crack e 115 gramas de cocaína. Depois de fracionados, os tabletes de maconha renderiam cerca de 1665 invólucros para serem revendidos aos usuários; o crack seria suficiente para produzir 2500 porções da droga e a cocaína seria suficiente para produzir 345 invólucros para a venda aos usuários. Com ele os policiais apreenderam ainda o telefone celular que será submetido à pericia.

Ele foi conduzido à sede da DISE e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e posteriormente, conduzido a uma Unidade Prisional da região ficando a disposição da Justiça.