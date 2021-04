DEIC prende homem com tijolos de maconha e porções de cocaína

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (20) com 45 tijolos de maconha, em uma chácara de Rio Preto. A ação foi feita por policiais da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais​) em uma casa do Jardim Santo Antônio.

Durante as investigações, os policiais descobriram que a casa era usada como depósito de entorpecentes e abordaram o suspeito. No local, encontraram 10 tijolos de maconha e dezenas de porções de cocaína. Na chácara do suspeito, que fica na estância São Pedro, os policiais encontraram um tambor com 35 tijolos de maconha.

Ao todo, 45 tijolos da droga foram apreendidos e encaminhados para perícia. O suspeito já tem passagem na polícia por tráfico e vai passar por audiência de custódia.