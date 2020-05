‘Dei o melhor de mim’, afirma Teich após deixar o Ministério da Saúde

Oncologista escolhido para substituir Luiz Henrique Mandetta deixou o cargo após menos de um mês. ‘Eu escolhi sair’, disse.

O oncologista Nelson Teich afirmou nesta sexta-feira (15), horas após anunciar que deixaria o Ministério da Saúde, que deu o seu melhor no curto período em esteve à frente da pasta.

“A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesse período em que estive aqui”, disse Teich, que permaneceu no comando da pasta por menos de um mês.

Teich revelou que deixa um “plano de trabalho” pronto para ser implementado na tentativa de auxiliar entes da federação a definir os próximos passos do combate à pandemia do novo coronavírus. “Deixo um plano para auxiliar os secretários, prefeitos e governadores na tentativa de entender melhor o que está acontecendo.”

Entre as medidas de auxílio, ele destaca a construção de um programa de testagem em massa também “pronto para ser implementado” no Brasil. “Isso é fundamental para definir estratégias e ações.”, pontuou Teich.

Ao fim do pronunciamento, Teich destacou que não aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro pelo cargo. “Aceitei porque eu achei que poderia ajudar as pessoas. É uma honra estar aqui com pessoas que estiveram ao meu lado o tempo todo”, concluiu.

Nomeado para substituir Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), Teich foi o segundo ministro a deixar a Saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. Durante o período em que permanecer no cargo, Teich e o presidente Jair Bolsonaro divergiram sobre as políticas de isolamento social e o tratamento de pacientes que contraíram a covid+19 com cloroquina.

FONTE: Informações | noticias.r7.com