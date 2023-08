Deficiente auditivo procurado pela Justiça é preso em Jales

Na manhã de ontem (13) policiais militares da 2ª Cia do 16º BPM/I – Jales prenderam indivíduo morador de área livre procurado pela Justiça.

Durante patrulhamento preventivo pelo bairro da Vila União a fim de coibir a prática de tráfico e porte de drogas, furtos, roubo e condutas afins, quando pela Rua dos Pioneiros, mas precisamente no cruzamento com a Avenida da Integração a equipe policial visualizou um indivíduo, e este ao notar a presença da viatura tentou desviar sua trajetória no intuito de não ser abordado.

O indivíduo foi abordado e identificado, onde após passar por revista pessoal nada de ilícito foi localizado, mas ao ser realizada pesquisa via COPOM foi informado que havia em seu desfavor um mandado de prisão em aberto expedido pela 1° Vara Criminal de Fernandópolis por furto de veículo. Em conversa com o mesmo por meios de sinais, uma vez que é deficiente auditivo, declarou desconhecer o referido mandado, bem como também informou ser morador de área livre.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária sendo encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.