A Defesa Civil de São Paulo emitiu hoje (21) um alerta para baixas temperaturas em algumas cidades do interior paulista durante o final de semana. A temperatura, segundo o órgão, vai ficar baixa entre sábado (25) e segunda (27).

Segundo a Defesa Civil, a sensação térmica da população que vive nas cidades de Sorocaba, Bauru, Araraquara, Presidente Prudente, Barretos, São José do Rio Preto, Votuporanga, Itapeva, Campinas, Marília e mais os municípios que integram a Região Metropolitana de São Paulo e a Serra da Mantiqueira poderá ficar entre zero graus Celsius (ºC) e 7ºC.

Já nas cidades de Ribeirão Preto, São José dos Campos, Franca, Araçatuba, Santos e Registro, a sensação térmica será acima de 7ºC.

As dicas da Defesa Civil para este período é manter crianças e idosos bem agasalhados e evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar bem as mãos e frequentemente. A Defesa Civil também orienta as pessoas para manterem-se hidratadas, mesmo se sentir menos sede, para evitar ressecamento da pele e dos lábios por causa do ar frio; e manter ao menos uma fonte de ventilação em locais fechados para facilitar a circulação do ar.

FONTE: Informações | agenciabrasil.ebc.com.br