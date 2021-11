Na última semana, o coordenador da Defesa Civil de Valentim Gentil, Cristian Oliveira, participou de um treinamento para o Operação: Chuvas de verão. Realizada na cidade de Santana do Parnaíba, a capacitação contou com a participação de técnicos da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo e do IPA – Instituto de Pesquisas Ambientais.