Defesa Civil alerta para baixa umidade do ar em Votuporanga

De acordo com o Climatempo, o índice vai cair a 16%, principalmente no domingo; o período da tarde é considerado crítico, até às 18h.

A Defesa Civil emitiu um alerta para baixa umidade do ar em Votuporanga/SP, que ficará abaixo de 20% nos próximos dias, principalmente neste domingo (28.ago), quando o índice deve cair a 16%. O período da tarde, até por volta das 18h, será o mais seco.

Normalmente, esse fenômeno aparece devido à baixa incidência de chuvas nesta época do ano. Situação que ameaça também a normalidade do fornecimento de água em Votuporanga, que nesta semana entrou em estado de alerta, sendo que após o rigoroso período de estiagem e chuvas fracas, o nível da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”, um dos pontos de abastecimento de água na cidade, já recuou em 50%.

Diante do quadro, a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) fez um alerta à população sobre a importância do uso consciente de água.

Ainda segundo o Climatempo, com as próximas duas semanas sem previsão de chuva e os termômetros marcando mínimas de 12ºC e máximas de 35ºC – exceto pelo próximo domingo, quando deve ter queda brusca de temperatura, podendo chegar a 9ºC – os índices de umidade relativa do ar tendem a ficar abaixo dos 20% em alguns momentos do dia e a máxima deve ser 62%, sendo que segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o ideal é 60%.

Contudo, como o tempo seco vai persistir, recomenda-se cuidados básicos, como: permanecer em locais protegidos do sol, principalmente, em áreas com árvores; consumir água à vontade; umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água; usar soro fisiológico para umidificar olhos e narinas; evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 16h.

E além de pele, olhos, nariz e gargantas secos, cabelos “indisciplinados” e indisposição, os incêndios florestais são comuns no período. Por isso, para aumentar a segurança enquanto permanecer a estiagem as recomendações são: evitar acender fogueiras ou realizar qualquer tipo de queimada.

Por Jorge Honorio Diário de Votuporanga