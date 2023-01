Daniel David apresenta projeto sobre união solidária entre Câmara, FSS e setores da sociedade

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – vereador Daniel David, utilizou seu tempo de discurso na tribuna, na primeira sessão ordinária de 2023, para apresentar detalhes sobre uma iniciativa que busca fortalecer as ações sociais e solidárias no município e ajudar quem mais precisa.

Segundo ele, setores da sociedade civil, empresários, entidades, Prefeitura e Câmara Municipal têm conversado para estabelecer e colocar em prática o projeto com uma notável união de forças.

Daniel conta que esteve recentemente com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, para apresentar a proposta e buscar parcerias para que eventuais doações solidárias arrecadadas possam ter sucesso em chegar até aqueles mais necessitados.

“Na semana passada, estive com a dona Rose Seba para que déssemos andamento nesse projeto social para nossa cidade. Também tivemos reunião com a Unifev e com algumas empresas. Aliás, eu abro essa parceria para todos os vereadores dessa Câmara para que estejam juntos nesse projeto”, comentou.

Ainda segundo o presidente da Câmara, a iniciativa, que deve ganhar nome nos próximos dias, “é um projeto ao qual nós (a Câmara) sonhamos em alcançar voos altos na questão de arrecadação, não somente de alimentos, mas agasalhos e outras situações extremamente necessárias”.

Ainda segundo Daniel David, também foram feitas reuniões com diretores de jornais da cidade em busca de apoio e de divulgação. “Nós vamos dar andamento a esse projeto que eu tenho certeza que alcançará grandeza. O povo de Votuporanga é um povo parceiro e solidário. Vamos realizar em breve visitas aos clubes serviços e também a empresas privadas”.

Daniel explica que além da Unifev, confirmaram apoio a Associação Comercial, Sindicato do Comércio, entre outros.

“É o início de uma nova missão, de um novo projeto, que esse vereador, junto com todos os vereadores irão caminhar junto com o Fundo Social. Convido toda a população para fazer parte, porque esse projeto não é da Câmara, não é do Fundo Social, mas dos munícipes de Votuporanga”, diz Daniel David.