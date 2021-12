“Quando ela está elevada ou dobrada, sinaliza calmaria e ‘amistosidade’. Se for mantida reta para baixo ou perpendicular ao chão, indica uma postura mais agressiva. Quando o gato bate a cauda de forma intensa de um lado para o outro, ele se encontra muito agitado, incomodado ou, até mesmo, prestes a entrar em um conflito. Se este sinal for ignorado, o comportamento seguinte poderá ser agressivo”, diz. Mayara ainda explica que este “chicotear da cauda” é muito comum no dia a dia dos gatos, e que é preciso atenção dos tutores a estes sinais para não receber um arranhão. “Muitas vezes estamos com nosso gatinho, fazendo um carinho e tudo está aparentemente confortável para todos. Se, em um determinado momento, o gatinho iniciar com movimentos bruscos de vai e vem com a cauda, ele está dizendo ‘esse carinho está muito bom, mas já é suficiente, chega por hoje'”, continua.