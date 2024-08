Cursos com bolsas de estudo 100% gratuitas ofertados em parceria entre Prefeitura de Votuporanga e Senac

São vagas disponíveis para os cursos de Jardinagem, Modelista de Malharia e Manicure e Pedicure

A Prefeitura de Votuporanga, sob coordenação da Secretaria da Cultura e Turismo e do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com tripla oportunidade de qualificação profissional. Interessados em aprimorar os seus conhecimentos ou desenvolver novas habilidades podem optar pelos cursos de Jardinagem, Modelista de Malharia e Manicure e Pedicure, os três totalmente gratuitos.

Jardinagem

Para o curso de Jardinagem, as vagas estão disponíveis para pessoas a partir dos 18 anos, com Ensino Fundamental Completo, com aulas previstas para ocorrer aos sábados, das 8h às 12h, no Parque da Cultura.

Durante o curso, serão ministradas práticas para identificar, preparar e corrigir tipos de solo de acordo com os tipos de plantas; uso de ferramentas de jardinagem; técnicas de reprodução de plantas e processos vegetativos; montagem de vasos, floreiras e planejamento de cultivo de pequenos jardins; entre outros.

As inscrições devem ser realizadas de segunda a sexta, das 8h às 16h, no Parque da Cultura, que fica localizado na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, no bairro Jardim Alvorada, mediante apresentação de documentos pessoais como RG e CPF. O telefone para mais informações é o (17)3405-9670.

Modelista de Malharia

Para o curso de Modelista de Malharia as vagas são para pessoas com idade a partir de 16 anos, que estejam cursando o Ensino Fundamental II, com carga de 180 horas, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h.

Entre os conteúdos oferecidos estão temas como: tomar medidas corporais de clientes; tipos de tecidos de malha: caimento, cálculo e elasticidade; noções de geometria: ponto, reta, plano, ângulos e formas geométricas; tipos de volume: evasês, pences, bufantes, franzidos, recortes; entre outros.

Manicure e Pedicure

Para o curso de Manicure e Pedicure as vagas são para pessoas com idade a partir de 18 anos, com Ensino Fundamental completo, previsto para ocorrer de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h.

Durante o cronograma estão temáticas como: planejar sua carreira e precificar seu trabalho; utilizar instrumentos, equipamentos e produtos; conceitos sobre anatomia e patologia da pele e das unhas; higienizar e esterilizar unhas; retirar esmalte, cortar, lixar, polir e preparar unhas para retirada de cutícula; entre outros.

Interessados em fazer inscrições par Modelista de Malharia ou Manicure e Pedicure devem se dirigir à unidade do CTMO, das 9h às 15h, portando documentos de identificação como RG e CPF. Os cursos serão oferecidos no local das inscrições, seguindo cronograma disponibilizado pelo Centro de Treinamento. O CTMO fica na Rua Barão do Rio Branco, 4497, prolongamento da Vila Paes Deoclecio Lasso. Mais informações pelo telefone (17) 3406-1488, ramal 29.