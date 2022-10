Curso de Nutrição da Unifev oferece capacitação sobre corte de alimentos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Atividade aberta à comunidade foi realizada na noite de quinta-feira (dia 20), no Campus Centro

O curso de Nutrição da Unifev realizou, na noite de quinta-feira (dia 20), uma capacitação aberta à comunidade sobre corte de alimentos. Alunos e egressos da Instituição participaram da aula, que aconteceu no Laboratório de Técnicas Dietéticas e Práticas Gastronômicas do Campus Centro.

Com fundamentação teórica e muitas atividades práticas, o workshop teve como objetivos ensinar técnicas para conhecer mais sobre os alimentos, prepará-los de forma correta, aproveitar seus nutrientes e evitar o desperdício.

A responsável pelo workshop e docente da Unifev, Profa. Ma. Vanessa de Castro, afirmou que a atividade surgiu a partir de solicitações da comunidade interna e externa. “As pessoas pediram esse curso, principalmente para utilizar adequadamente os alimentos e evitar o desperdício. Então, resolvemos oferecer essa capacitação para explicar e dar dicas aos participantes”, disse.

Para a coordenadora da graduação, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, o workshop foi uma oportunidade de trazer os interessados para a Instituição e tirar dúvidas recorrentes do dia a dia. “É sempre importante promover essa união entre a Unifev e a comunidade. Ficamos muito felizes com o resultado, e isso nos incentiva a programar as próximas ações”, finalizou.