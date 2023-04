Curso de Arquitetura da Unifev promove vivência de bioconstrução

Inscrições podem ser feitas pelo site www.unifev.edu.br/bioconstrucao, com investimento de R$ 150, parcelados em até 2 vezes

O curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev está com inscrições abertas para a vivência “Bioarquitetura e práticas de bioconstrução”, que acontecerá nos dias 6 e 20 de maio e 6 de junho, na Cidade Universitária. A capacitação será aberta à comunidade, e a inscrição pode ser feita pelo site www.unifev.edu.br/bioconstrucao.

As aulas serão ministradas pela bioarquiteta Mariana Grandizoli, egressa do curso de Arquitetura da Instituição. Mariana possui capacitação em Domos Geodésicos, pela Ameríndia; e em permacultura, pelo Grupo Curare. Atualmente está à frente da Seiva Bioarquitetura (@seiva.bioarq), com projetos sustentáveis voltados para a bioconstrução e paisagismo funcional.

De acordo com a profissional, o curso terá uma contextualização histórica sobre o tema; práticas de análise bioclimática e testes de solo; tipos de técnicas de bioconstrução e o uso de materiais ecológicos; saneamento ecológico; paisagismo funcional; introdução à permacultura; e práticas de bioconstrução.

A coordenadora do curso de Arquitetura da Unifev, Profa. Dra. Poliana Risso, destacou que o objetivo é apresentar técnicas não convencionais que estão se tornando tendência. “Vamos conhecer novas formas de projetar e construir com menor impacto ambiental. Atualmente, é urgente a busca por técnicas que dialoguem com a preservação do meio ambiente”, disse.

O investimento é de R$ 150, que podem ser parcelados em até 2 vezes. As inscrições seguem até o dia 21 de abril. Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (17) 3405-9990.