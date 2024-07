Estudantes da graduação implantaram e fizeram manutenção em horta cultivada na Escola Estadual “Profa. Esmeralda Sanches da Rocha”

A Unifev, por meio do curso de Agronomia, realizou ações comunitárias na Escola Estadual “Profa. Esmeralda Sanches da Rocha”, com o projeto Horta Educacional. A iniciativa promoveu a implantação e manutenção de uma horta no local, aliando aprendizado sobre técnicas agrícolas à prática do cultivo de alimentos frescos e nutritivos, sendo inclusive utilizados na alimentação dos alunos.

O projeto teve início em outubro de 2023 como uma ação integrada de alunos da graduação da Unifev, sob a orientação do Prof. Me. Fernando Galoro Delavale, em conjunto com os alunos da escola estadual, sob a supervisão da professora de Ciências, Carmen Valéria Cassim e, mais recentemente, também da professora de Biologia, Marisa Franco Silva.

Segundo Delavale, a proposta foi promover a interação entre os universitários e a comunidade, contribuindo com a orientação técnica para alunos da rede pública no manejo de hortas escolares, revertendo a produção para a alimentação dos mesmos. “Buscamos colocar em prática os conhecimentos adquiridos no curso, além de incentivar ações solidárias que beneficiem diretamente a comunidade”, ressaltou.

Entre as ações realizadas foram feitas a limpeza da área, o dimensionamento dos canteiros e o plantio das mudas de alface de cabeça e crespa, de couve-flor e berinjela. Posteriormente foram promovidas melhorias na estrutura, com a instalação da cobertura de sombrite e sistema de irrigação, e realizados novos plantios de mudas. “No decorrer do 1° semestre letivo de 2024 aconteceram atividades interdisciplinares, explorando temas como o pH do solo, correção do solo com calcário e o uso de adubo orgânico, onde os estudantes puderam ampliar seus conhecimentos sobre a agricultura e os benefícios de uma alimentação saudável. Serviu como exemplo inspirador de como a educação pode transformar realidades e promover o desenvolvimento sustentável”, encerrou o docente.